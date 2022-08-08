Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме касательно статуса региона

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

Как сообщает РИА Новости, документ был подписан в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией».

На площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области.

Все присутствовавшие в зале единогласно согласились с проведением референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.

Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти «оставить иллюзии» по поводу возвращения освобождённых территорий. По его словам, в регионе обязательно пройдёт референдум по самоопределению.