Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме касательно статуса региона
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Как сообщает РИА Новости, документ был подписан в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией».
На площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области.
Все присутствовавшие в зале единогласно согласились с проведением референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.
Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти «оставить иллюзии» по поводу возвращения освобождённых территорий. По его словам, в регионе обязательно пройдёт референдум по самоопределению.