Власти Запорожской области призвали Киев «оставить иллюзии» по возвращению региона
«Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчёт захвата освобождённых территорий», — цитирует Рогова РИА Новости.
По его словам, в регионе обязательно пройдёт референдум по самоопределению.
Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что дату референдума намерены определить в течение месяца.