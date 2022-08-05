Власти Запорожской области призвали Киев «оставить иллюзии» по возвращению региона

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти «оставить иллюзии» по поводу возвращения освобождённых территорий.

«Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчёт захвата освобождённых территорий», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, в регионе обязательно пройдёт референдум по самоопределению.

Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что дату референдума намерены определить в течение месяца.