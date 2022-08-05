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Власти Запорожской области призвали Киев «оставить иллюзии» по возвращению региона

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти «оставить иллюзии» по поводу возвращения освобождённых территорий.

«Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчёт захвата освобождённых территорий», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, в регионе обязательно пройдёт референдум по самоопределению.

Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что дату референдума намерены определить в течение месяца.

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