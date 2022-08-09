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Референдум в Запорожской области пройдёт с учётом требований российского закона

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что референдум в регионе пройдёт с учётом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом России.

«Мы идём по этапам проведения референдума таким образом, чтобы все наши вопросы и результаты голосования совпадали с российским законодательством», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, в регионе намерены провести референдум согласно российскому федеральному конституционному закону №6 («О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»).

«Мы ждём, что Россия примет нас домой», — заключил Рогов.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

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