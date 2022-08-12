Байден и Зеленский: в Госдуме назвали ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС

За возможные трагические последствия обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ будут нести ответственность Джо Байден и Владимир Зеленский, а также лидеры стран Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что обстрелы ВСУ этого объекта несут опасность ядерной катастрофы. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что пока трагедии удаётся избежать благодаря усилиям российских военных. По его словам, Россия призывает ООН и МАГАТЭ предельно чётко заявить Киеву о недопустимости атак на ЗАЭС.

Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы, написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря об обстрелах украинскими военными территории Запорожской АЭС.

«Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — указал Володин.

По его мнению, депутатам Европарламента следует «прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос, несущий угрозу жизни европейских граждан».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации подчеркнул, что прилагаемые российскими военными усилия пока позволяют избежать катастрофы на Запорожской АЭС.

«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, — сказал Небензя. — Каждый раз, когда ВСУ наносили удары по ЗАЭС, катастрофы удавалось избежать лишь благодаря самоотверженным совместным действиям работников станции и российских военнослужащих, оказывавших им всестороннюю экстренную помощь».

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По словам Небензи, те, кто выступает за вывод российских ВС с территории станции, должны отдавать себе отчёт в том, что объект «останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций».

«Российские военные обеспечивают охрану ЗАЭС, день за днём отражая атаки киевского режима на этот ядерный объект, как я уже сказал, в слаженной координации с персоналом станции. Благодаря их усилиям пока удаётся защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим, мы знаем, и мир уже смог в этом убедиться», — подчеркнул российский дипломат.

Он также призвал представителей стран коллективного Запада повлиять на киевский режим, который наносит «безрассудные удары» по Запорожской АЭС. Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что секретариат ООН «не в состоянии дать трезвую оценку ситуации».

«Призываем руководство ООН и МАГАТЭ проявить своё лидерство и глобальную ответственность и предельно чётко, без дипломатических формул указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности ЗАЭС — удары по ней ВСУ, а также заявить украинским властям о недопустимости таких действий. Это единственный способ предотвратить крупную радиационную катастрофу на европейском континенте, риск которой сейчас как никогда реален», — заявил Небензя.

В свою очередь, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует, но «ситуация может измениться в любой момент».

При этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал «немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от АЭС». По его словам, необходимо в срочном порядке заключить соглашение «о безопасном периметре демилитаризации».

Наряду с этим министры стран «Большой семёрки» (США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии), а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в общем заявлении призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и другие ядерные объекты на Украине под управление Киева.

Вместе с тем постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что напряжённость вокруг Запорожской АЭС будет снята, как только украинские военные прекратят свои обстрелы.

«Кто-то из наших классиков написал: не нужно бороться за чистоту, нужно просто убирать улицы. В данном случае украинцы должны просто перестать стрелять по ядерным объектам. И проблема будет в основном урегулирована. Ради этого мы и инициировали заседание Совета Безопасности», — сказал он в интервью газете «Известия».

Ульянов добавил, что между Россией и Украиной отсутствуют какие-либо переговоры по ядерной безопасности на атомных электростанциях: «Мне о таких переговорах ничего не известно. Вряд ли они ведутся. Что-то не слышал, чтобы украинская сторона об этом просила. Она и по вопросам мирного урегулирования не готова разговаривать».