Небензя заявил, что против России сегодня развязана «война лжи»

Запад развязал против России «войну лжи» на тему Украины, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

«Мы на протяжении полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи», — цитирует его РИА Новости.

Говоря об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ, Небензя подчеркнул, что западные политики сегодня не решаются назвать вещи своими именами.

«Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори», — заключил он.

Небензя также отметил, что обвинения западных стран в якобы причастности России к атакам на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) являются циничными и абсурдными, а в случае катастрофы на Запорожской АЭС ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на ЗАЭС зафиксировали три прилёта снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов.