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На Запорожской АЭС зафиксировали три обстрела в районе хранилища радиоактивных изотопов

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зафиксировали три прилёта снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
На Запорожской АЭС зафиксировали три обстрела в районе хранилища радиоактивных изотопов
  • РИА Новости

«Зафиксировано минимум три прилёта в районе хранилища радиоактивных изотопов», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

По его словам, специалистам ЗАЭС поручили перейти в защищённые помещения.

Также Балицкий заявил, что Вооружённые силы Украины били практически по хранилищу ядерных отходов Запорожской атомной электростанции.

По его мнению, Киев намеревается сделать «неприспособленной к жизни целую территорию».

Он сообщил, что в Запорожской области нормальный радиационный фон после обстрела ЗАЭС военными ВСУ.

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