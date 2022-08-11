На Запорожской АЭС зафиксировали три обстрела в районе хранилища радиоактивных изотопов
- РИА Новости
«Зафиксировано минимум три прилёта в районе хранилища радиоактивных изотопов», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.
По его словам, специалистам ЗАЭС поручили перейти в защищённые помещения.
Также Балицкий заявил, что Вооружённые силы Украины били практически по хранилищу ядерных отходов Запорожской атомной электростанции.
По его мнению, Киев намеревается сделать «неприспособленной к жизни целую территорию».
Он сообщил, что в Запорожской области нормальный радиационный фон после обстрела ЗАЭС военными ВСУ.