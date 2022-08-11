Небензя назвал абсурдными обвинения Запада в атаках России на Запорожскую АЭС
«Эти пропагандистские угрозы подхватывает западная пресса. Всё это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими вооружёнными силами», — приводит РИА Новости его слова в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
Небензя добавил, что у российской стороны нет никаких причин «обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя».
Также российский постпред заявил, что в случае катастрофы на Запорожской АЭС ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на ЗАЭС зафиксировали три прилёта снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов.