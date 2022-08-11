Все ракеты и БПЛА сбиты российской ПВО: украинские военные предприняли очередную попытку атаки на Запорожскую АЭС

Российские средства ПВО предотвратили очередную атаку украинских вооружённых формирований на Запорожскую АЭС. Как сообщили власти региона, в ночь на 11 августа ВСУ пытались обстрелять территорию ЗАЭС и Энергодара из РСЗО, тяжёлой артиллерии, а также при помощи ударных беспилотников. Отметим, что атака была предпринята в день, когда Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН в связи с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС.

В ночь на 11 августа украинские войска предприняли новую попытку атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжёлой артиллерии и ударными БПЛА», — отметил Рогов.

По его словам, российские средства ПВО сбили все ракеты и БПЛА противника.

На 11 августа Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС. В качестве докладчика ожидается участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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Сводка ЛНР и ДНР

С 17 февраля жертвами обстрелов со стороны украинских войск в Луганской Народной Республике стали 80 мирных жителей, ещё 249 человек получили ранения, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрелов три ребёнка погибли и 23 получили ранения. Разрушено и повреждено 2155 домостроений в 31 населённом пункте. Повреждено 192 объекта гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности за этот период ВСУ совершили 1046 обстрелов территории ЛНР, применив 10 452 боеприпаса различного калибра, в том числе 34 ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 79 снарядов американской РСЗО M142 HIMARS.

При этом в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что за последние сутки украинские вооружённые формирования 70 раз обстреляли территорию республики, в результате чего погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц.

«Повреждено 53 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Калининском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском, Старомихайловке, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Референдум о присоединении ДНР к РФ

В Донецкой Народной Республике проведут референдум о присоединении к России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вопрос о вхождении в состав РФ также будет вынесен на голосование в Запорожской и Херсонской областях. 8 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион «навсегда уходит» из состава Украины. При этом в Кремле подчёркивали, что референдумы на освобождённых украинских территориях хотят проводить сами жители.

Украинские военные сжигают тела своих сослуживцев

Под городом Соледаром в Донецкой Народной Республики обнаружены обгоревшие тела украинских военных. Об этом сообщили бойцы разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики после разведвыхода.

По их словам, тела солдат ВСУ лежали рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. Предположительно, украинские военнослужащие облили тела сослуживцев топливом и подожгли при отступлении, передаёт РИА Новости.

Разведчики считают, что это могли быть останки иностранных наёмников, воевавших на стороне киевского режима, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.

«Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведёт к полному краху украинской государственности»

Идея отторжения Крымского полуострова от России приведёт к полному краху Украины, считает постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

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«Маниакальная зависимость киевского режима от внедрённой Вашингтоном в его замутнённое сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведёт к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по его словам, «американские кукловоды» также не могут смириться с тем, что лишились надежд на появление собственной военно-морской базы в Севастополе.

«Очевидно, что мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна. А многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи «деоккупации Крыма» ещё больше подольёт масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны», — добавил Мурадов.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым. В Кремле отметили, что подобные заявления указывают на правильность действий Москвы по началу специальной военной операции. В свою очередь, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что в случае атаки на Крым украинских политиков ожидает «судный день».