Замглавы Херсонской области Губарева заявила о возвращении жителей обратно с Украины
«В большинстве своём это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда», — сказала Губарева.
По её словам, проще жить на родной земле с нормальным соцпакетом и иметь перспективы.
«У многих, кто выехал, остались на освобождённых территориях родственники или друзья. Идёт постоянный обмен информацией и новостями», — сказала Губарева.
Она отметила, что люди могут выбирать — вернуться, получить гражданство России, оформить социальные выплаты и пенсии либо же оставаться жить без всяких гарантий на подконтрольных Украине территориях.
Ранее Губарева рассказала, что социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется.
8 августа стало известно, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции заработали на территориях Херсонской и Запорожской областей. Отмечается, что в этих центрах жители могут зарегистрировать автомобили и обменять водительские удостоверения.