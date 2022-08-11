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Замглавы Херсонской области Губарева заявила о возвращении жителей обратно с Украины

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Выехавшие жители Херсонской области начали возвращаться обратно из других регионов Украины, сообщила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

«В большинстве своём это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда», — сказала Губарева.

По её словам, проще жить на родной земле с нормальным соцпакетом и иметь перспективы.

«У многих, кто выехал, остались на освобождённых территориях родственники или друзья. Идёт постоянный обмен информацией и новостями», — сказала Губарева.

Она отметила, что люди могут выбирать — вернуться, получить гражданство России, оформить социальные выплаты и пенсии либо же оставаться жить без всяких гарантий на подконтрольных Украине территориях.

Ранее Губарева рассказала, что социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется.

8 августа стало известно, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции заработали на территориях Херсонской и Запорожской областей. Отмечается, что в этих центрах жители могут зарегистрировать автомобили и обменять водительские удостоверения.

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