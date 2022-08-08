Центры Госавтоинспекции открылись в Херсонской и Запорожской областях

Регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции заработали на территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел России.

«Регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции начали работу в Херсонской области с 6 августа, а в Запорожской области — с 8 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих центрах жители могут зарегистрировать автомобили и обменять водительские удостоверения.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.