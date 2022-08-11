военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Херсонской области заявили о стабилизации социально-экономической ситуации в регионе

Короткая ссылка
Социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется. Об этом заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

«О стабилизации можно говорить. Если раньше социальная поддержка населению была в ручном режиме через одноразовые выплаты в 10 тыс. рублей, то отныне она ежемесячная и на системной основе», — цитирует Губареву РИА Новости.

Она рассказала, что на август была сформирована бюджетная заявка для Херсонской области на 6 млрд рублей.

«Это в два раза больше, чем в июле. Мы в полном объёме финансируем пенсии и другие социальные выплаты», — пояснила Губарева.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что к региону планируется присоединить освобождённые территории Николаевской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить