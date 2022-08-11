В Херсонской области заявили о стабилизации социально-экономической ситуации в регионе

Социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется. Об этом заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

«О стабилизации можно говорить. Если раньше социальная поддержка населению была в ручном режиме через одноразовые выплаты в 10 тыс. рублей, то отныне она ежемесячная и на системной основе», — цитирует Губареву РИА Новости.

Она рассказала, что на август была сформирована бюджетная заявка для Херсонской области на 6 млрд рублей.

«Это в два раза больше, чем в июле. Мы в полном объёме финансируем пенсии и другие социальные выплаты», — пояснила Губарева.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что к региону планируется присоединить освобождённые территории Николаевской области.