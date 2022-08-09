Освобождённые территории Николаевской области присоединят к Херсонской

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобождённые территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской области.

Как сообщает ТАСС, она отметила, что соответствующие указы уже готовятся.

«Освобождённые территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобождённые территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — сообщила Губарева.

Ранее сообщалось, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции заработали на территориях Херсонской и Запорожской областей.