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В ДНР сообщили об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район)», — говорится в сообщении.

Было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Ранее заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска ведут бои в промзонах городов Соледар и Артёмовск.

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