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В ДНР заявили, что союзные войска ведут бои в промзонах Соледара и Артёмовска

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Союзные войска ведут бои в промзонах городов Соледар и Артёмовск.

Об этом заявил заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«На данный момент в Соледаре и Артёмовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои», — цитирует Басурина РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль завод Knauf в Соледаре.

Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного производства.

6 августа командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР рассказал, что при отступлении к Артёмовску украинские войска оставили стратегически важные высоты.

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