В ЛНР заявили об оставлении ВСУ стратегически важных высот при отступлении к Артёмовску

При отступлении к Артёмовску украинские войска оставили стратегически важные высоты. Об этом заявил командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР.

«Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его (украинские войска) на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали… Или не захотели, или не смогли его всё-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артёмовск», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Он рассказал, что на данных позициях на Артёмовском направлении украинские силовики могли бы держать оборону достаточно долго.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в городской черте Артёмовска (ДНР) ведутся бои.

Разведка ЛНР сообщила об обстрелах украинскими военными своих позиций под Артёмовском из реактивной артиллерии.