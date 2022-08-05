Штаб теробороны ДНР заявил о боях в городской черте Артёмовска

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в городской черте Артёмовска (ДНР) ведутся бои.

В сообщении штаба в Telegram-канале говорится, что союзные войска уже освободили 266 населённых пунктов, в том числе Гладосово.

«Идут бои в городской черте Артёмовска!» — проинформировал штаб теробороны ДНР.

Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов заявил, что посёлок Пески перешёл под контроль союзных войск.

Также источник RT в Народной милиции ДНР заявил, что штурмовые подразделения зачищают Марьинку, откуда последние восемь лет ВСУ обстреливали Донецк.