военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Штаб теробороны ДНР заявил о боях в городской черте Артёмовска

Короткая ссылка
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в городской черте Артёмовска (ДНР) ведутся бои.
Штаб теробороны ДНР заявил о боях в городской черте Артёмовска
  • РИА Новости

В сообщении штаба в Telegram-канале говорится, что союзные войска уже освободили 266 населённых пунктов, в том числе Гладосово.

«Идут бои в городской черте Артёмовска!» — проинформировал штаб теробороны ДНР. 

Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов заявил, что посёлок Пески перешёл под контроль союзных войск.

Также источник RT в Народной милиции ДНР заявил, что штурмовые подразделения зачищают Марьинку, откуда последние восемь лет ВСУ обстреливали Донецк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить