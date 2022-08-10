Разведчики из ЛНР нашли на оставленных ВСУ позициях под Соледаром иностранные боеприпасы
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12.
Также были обнаружены иностранные мины калибра 120 мм.
Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон, оставленный ВСУ и националистическими формированиями в Луганской Народной Республике. В нём, как сообщается, в частности, находились три РПГ производства Швеции, Израиля и Германии, противопехотная мина ПМН, 15 гранат различной модификации, более 1,2 тыс. патронов, а также 440 г наркотических веществ.