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Кадыров сообщил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль завод Knauf в Соледаре.
Кадыров сообщил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре
  • РИА Новости

«И. о. командира спецназа «Ахмат» Ахмед «Комбат» Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов», — написал Кадыров.

9 августа офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что силы республики взяли под огневой контроль улицы, примыкающие к промзоне завода Knauf.

Также сообщалось, что союзные силы ДНР и России выбили с южной окраины Марьинки украинские подразделения.

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