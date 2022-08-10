Кадыров сообщил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре
- РИА Новости
«И. о. командира спецназа «Ахмат» Ахмед «Комбат» Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов», — написал Кадыров.
9 августа офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что силы республики взяли под огневой контроль улицы, примыкающие к промзоне завода Knauf.
Также сообщалось, что союзные силы ДНР и России выбили с южной окраины Марьинки украинские подразделения.