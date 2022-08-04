Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил, что союзные силы выбили ВСУ с окраин Марьинки

Союзные силы Донецкой Народной Республики и России выбили с южной окраины Марьинки украинские подразделения, заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили (ВСУ. — RT) с южной окраины Марьинки», — написал он в Telegram.

Безсонов уточил, что под контроль ДНР перешла также половина посёлка Пески.

«Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», — добавил замминистра.

Также, по его словам, есть успехи на фронте в районе Авдеевки, Соледара и Артёмовска.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики перешли трассу Ясиноватая — Константиновка.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что за последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.