«Заслуживает пристрастного разговора»: Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за атак украинских военных на Запорожскую АЭС. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, эта тема «заслуживает пристрастного разговора». Он также подчеркнул, что провокации со стороны киевского режима «не должны скрываться от широкой общественности». Помимо этого, посол РФ в США Анатолий Антонов отверг обвинения Госдепартамента США в минировании территории Украины. По его словам, российской стороне продолжают приписывать «деяния молодчиков из Киева», тогда как необходимо призвать их к ответственности за действия против собственного населения.

Россия запросила в четверг, 11 августа, проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — отметил Полянский.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в качестве докладчика Москва запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Киевский режим в последние недели увеличил количество атак на территорию Запорожской АЭС. В результате обстрела 7 августа на ЗАЭС произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Посольство России призывало ООН и Международное агентство по атомной энергии «осудить преступные действия» киевского режима.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, президент США Джо Байден проявляет «поразительную безответственность» в этой ситуации.

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнём», — заметил член Совета Федерации в своём Telegram-канале.

При этом, по его словам, лидеры стран Европы также «беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль», который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части континентальной Европы.

«Пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима»

Россия решительно отвергает обвинения Госдепартамента США в минировании территории Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики. B русофобском запале американцы превзошли сами себя, сравнив действия ВС РФ с тактикой ИГИЛ* в Сирии. Нас обвинили среди прочего в блокировании доступа к сельхозугодьям Решительно отвергаем данные инсинуации», — приводит его слова пресс-служба диппредставительства.

Также на russian.rt.com «Не замечать преступлений уже невозможно»: каковы вероятные последствия доклада Amnesty International о действиях ВСУ

Он также отметил, что Украина обстреливает территорию Донбасса оснащёнными противопехотными фугасными минами «Лепесток» снарядами, на которых подорвались уже более 30 человек, включая детей и пожилых людей: «Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими».

«Нам не перестают приписывать деяния молодчиков из Киева. Давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния, в первую очередь в отношении своего населения», — добавил Антонов.

Сводка ДНР и ЛНР

За минувшие сутки украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 50 раз, в общей сложности применялось 295 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. ВСУ задействовали РСЗО «Ураган», «Град», HIMARS, артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, а также миномёты калибра 120 мм.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Кировском, Киевском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Зайцеве», — говорится в официальной сводке.

При обстрелах повреждено 72 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

Как отметил корреспондент RT в Донецке, утром 10 августа украинские вооружённые формирования возобновили обстрел города, в частности, Куйбышевский и Кировский районы города, а также Горловку, Гольмовский и Зайцево.

«Начиная с 06:00 зафиксировано около 40 прилётов со стороны ВСУ по Донецку и пригородам», — указал он.