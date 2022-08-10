«Заслуживает пристрастного разговора»: Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
- РИА Новости
Россия запросила в четверг, 11 августа, проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — отметил Полянский.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в качестве докладчика Москва запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Киевский режим в последние недели увеличил количество атак на территорию Запорожской АЭС. В результате обстрела 7 августа на ЗАЭС произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Посольство России призывало ООН и Международное агентство по атомной энергии «осудить преступные действия» киевского режима.
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, президент США Джо Байден проявляет «поразительную безответственность» в этой ситуации.
«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнём», — заметил член Совета Федерации в своём Telegram-канале.
При этом, по его словам, лидеры стран Европы также «беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль», который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части континентальной Европы.
«Пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима»
Россия решительно отвергает обвинения Госдепартамента США в минировании территории Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики. B русофобском запале американцы превзошли сами себя, сравнив действия ВС РФ с тактикой ИГИЛ* в Сирии. Нас обвинили среди прочего в блокировании доступа к сельхозугодьям Решительно отвергаем данные инсинуации», — приводит его слова пресс-служба диппредставительства.Также на russian.rt.com «Не замечать преступлений уже невозможно»: каковы вероятные последствия доклада Amnesty International о действиях ВСУ
Он также отметил, что Украина обстреливает территорию Донбасса оснащёнными противопехотными фугасными минами «Лепесток» снарядами, на которых подорвались уже более 30 человек, включая детей и пожилых людей: «Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими».
«Нам не перестают приписывать деяния молодчиков из Киева. Давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния, в первую очередь в отношении своего населения», — добавил Антонов.
Сводка ДНР и ЛНР
За минувшие сутки украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 50 раз, в общей сложности применялось 295 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. ВСУ задействовали РСЗО «Ураган», «Град», HIMARS, артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, а также миномёты калибра 120 мм.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Кировском, Киевском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Зайцеве», — говорится в официальной сводке.
При обстрелах повреждено 72 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
Как отметил корреспондент RT в Донецке, утром 10 августа украинские вооружённые формирования возобновили обстрел города, в частности, Куйбышевский и Кировский районы города, а также Горловку, Гольмовский и Зайцево.
«Начиная с 06:00 зафиксировано около 40 прилётов со стороны ВСУ по Донецку и пригородам», — указал он.
- Власти Запорожской области заявили, что ВСУ сознательно обстреливают ЗАЭС
- В Горловке более тысячи абонентов остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ
- Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли развлекательный центр
- Захарова: в ситуации с ударами Украиной по Запорожской АЭС мир ходит по краю