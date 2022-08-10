В Горловке более тысячи абонентов остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ
- РИА Новости
- © Таисия Лисковец
Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела ВФУ (вооружёнными формированиями Украины. — RT) в Горловке обесточены свыше 1,2 тыс. бытовых абонентов», — отмечается в сообщении.
Как передаёт ТАСС, утром 10 августа украинские войска обстреляли Горловку из артиллерийских орудий калибра 155 мм.
Накануне войска Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» пригород Горловки — посёлок Гольмовский.