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В Горловке более тысячи абонентов остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ

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В Горловке более 1,2 тыс. бытовых потребителей остались без света из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). 
В Горловке более тысячи абонентов остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Таисия Лисковец

Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР. 

«В результате обстрела ВФУ (вооружёнными формированиями Украины. — RT) в Горловке обесточены свыше 1,2 тыс. бытовых абонентов», — отмечается в сообщении. 

Как передаёт ТАСС, утром 10 августа украинские войска обстреляли Горловку из артиллерийских орудий калибра 155 мм. 

Накануне войска Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» пригород Горловки — посёлок Гольмовский.

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