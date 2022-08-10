В Горловке более тысячи абонентов остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ

В Горловке более 1,2 тыс. бытовых потребителей остались без света из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

РИА Новости

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Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР. «В результате обстрела ВФУ (вооружёнными формированиями Украины. — RT) в Горловке обесточены свыше 1,2 тыс. бытовых абонентов», — отмечается в сообщении. Как передаёт ТАСС, утром 10 августа украинские войска обстреляли Горловку из артиллерийских орудий калибра 155 мм. Накануне войска Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» пригород Горловки — посёлок Гольмовский.