«Такого человека просто так не отпустили бы»: ВСУ обстреляли Донецк во время прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой

ВСУ обстреляли центр Донецка в день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили RT, что украинские формирования целенаправленно вели атаку по театру, где прощались с Качурой. По предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка погибли пять человек.

В день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой ВСУ обстреляли центр Донецка.

В Народной милиции ДНР рассказали RT, что атака ВСУ велась целенаправленно по театру, где должно было состояться прощание с Качурой. Под огнём также оказался отель «Донбасс Palace», где, как правило, останавливаются только журналисты.

Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, где и находится драмтеатр, погибли пять человек, ещё шестеро ранены.

Обстрел отеля

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), около 10:30 Ворошиловский район столицы ДНР обстреляли дважды с разницей в восемь минут. В общей сложности выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В 11:52 в ДНР сообщили о новых обстрелах Ворошиловского района: было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Корреспондент RT Андрей Ященко, который находился в отеле в центре Донецка в момент обстрелов, рассказал, что группа намеревалась выехать на съёмки и надевала снаряжение. После начала обстрелов сотрудники отеля начали призывать людей зайти внутрь помещения.

«Тогда проходила мимо женщина. Она не стала заходить, и буквально через секунду произошёл новый прилёт прямо рядом с ней. Она ещё какое-то время была жива, но потом скончалась», — рассказал журналист.

По его словам, при обстреле также пострадал ассистент оператора Алексей Докучаев. Он находился ближе к эпицентру. У него подозрение на контузию.

«У него потеря координации и начала сильно болеть голова. Поэтому мы вызвали врачей, и сейчас его осматривают сотрудники больницы», — сказал Ященко.

Последствия обстрела Донецка во время прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой

По данным РИА Новости, район драмтеатра Донецка был обстрелян впервые за все восемь лет вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.

Татьяна Бутрина, главный координатор гуманитарной помощи Народной милиции ДНР, заявила RT, что обстрела со стороны украинских войск стоило ожидать.

«Я была на прощании. Такого человека просто так не отпустили бы «укропы», даже проститься. Ни с одним погибшим командиром такого обстрела не было, как сегодня», — сказала Бутрина.

Обстрел отеля в Донецке

По её словам, прощание началось около 10:00, а обстрел вёлся уже с 10:05. «Было очень опасно. Вокруг погибшие. Не выпускали никого, предлагали людям пройти в убежище», — уточнила она.

Отметим, что летом 2022 года группа RT побывала в дивизионе «Корса» и пообщалась с её командиром. По словам Качуры, её главной мечтой были победа и мир в Донбассе. Все последние восемь лет жители Донецка ждали разрешения конфликта, отмечала она.

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После войны она намеревалась выйти на пенсию по выслуге лет, заниматься животноводством и воспитывать внуков.

Днём 3 августа стало известно о её гибели. Источник RT в силовых структурах ДНР рассказал, что машина, в которой находилась Корса, попала под обстрел украинской артиллерии. Женщину пытались спасти, однако она умерла по дороге в больницу в Ясиноватой.

Герой России и Герой ДНР

Президент России Владимир Путин 4 августа присвоил полковнику Донецкой Народной Республики (ДНР) Ольге Качуре звание Героя России посмертно.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил Качуре звание Героя ДНР. Как говорится в соответствующем указе, звание присвоено «за заслуги перед ДНР и её народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Донецкой Народной Республики».