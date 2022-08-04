Мэр Донецка заявил о погибших в результате обстрела города силами ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района города есть погибшие и пострадавшие.

Об этом мэр написал в своём Telegram-канале.

«В Ворошиловском районе вражеский снаряд попал в кровлю дома по Театральной улице, 26. По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие», — написал он.

Вместе с этим он опубликовал у себя в канале видео из СМИ, а также информацию журналистов о как минимум одном погибшем в результате обстрела.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой.