Мэр Донецка заявил о погибших в результате обстрела города силами ВСУ
- РИА Новости
Об этом мэр написал в своём Telegram-канале.
«В Ворошиловском районе вражеский снаряд попал в кровлю дома по Театральной улице, 26. По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие», — написал он.
Вместе с этим он опубликовал у себя в канале видео из СМИ, а также информацию журналистов о как минимум одном погибшем в результате обстрела.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой.