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Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли развлекательный центр

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Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли развлекательный центр в городе.
Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли развлекательный центр
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом он написал в своём Telegram-канале

По его словам, украинские войска обстреляли жилой массив «Солнечный».

«Стало известно о попадании вражеских снарядов в районе автобусной остановки по ул. Гречнева и в здание развлекательного центра «Бермуды», — проинформировал он.

Ранее сообщалось, что в Горловке более 1,2 тыс. бытовых потребителей остались без света из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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