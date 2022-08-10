Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли развлекательный центр
- РИА Новости
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, украинские войска обстреляли жилой массив «Солнечный».
«Стало известно о попадании вражеских снарядов в районе автобусной остановки по ул. Гречнева и в здание развлекательного центра «Бермуды», — проинформировал он.
Ранее сообщалось, что в Горловке более 1,2 тыс. бытовых потребителей остались без света из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.