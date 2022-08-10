Захарова: в ситуации с ударами Украиной по Запорожской АЭС мир ходит по краю

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik заявила, что в ситуации вокруг ударов украинских войск по территории вокруг Запорожской атомной электростанции мир ходит по краю.

Захарова заявила, что в секретариате ООН, занимающемся проблемой ядерной энергетики, включая последствия техногенных катастроф, должны это понимать.

Она отметила, что секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ с международной инспекцией на ЗАЭС, действовал безответственно и такое решение «влечёт целый ряд опаснейших событий».

Также Захарова рекомендовала организовать инспекцию МАГАТЭ.

«Начинать надо с инспекции, но, видимо, начнём сейчас с заседания Совета Безопасности ООН на этот счёт», — сказала она.

По её словам, соответствующее заседание СБ ООН назначено на 11 августа.

Ранее в МИД заявили, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была в последний момент сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.