Захарова: в ситуации с ударами Украиной по Запорожской АЭС мир ходит по краю
- AP
- © Russian Foreign Ministry Press Service
Захарова заявила, что в секретариате ООН, занимающемся проблемой ядерной энергетики, включая последствия техногенных катастроф, должны это понимать.
Она отметила, что секретариат ООН, заблокировав миссию МАГАТЭ с международной инспекцией на ЗАЭС, действовал безответственно и такое решение «влечёт целый ряд опаснейших событий».
Также Захарова рекомендовала организовать инспекцию МАГАТЭ.
«Начинать надо с инспекции, но, видимо, начнём сейчас с заседания Совета Безопасности ООН на этот счёт», — сказала она.
По её словам, соответствующее заседание СБ ООН назначено на 11 августа.
Ранее в МИД заявили, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была в последний момент сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.
Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.