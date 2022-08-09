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МИД России: поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвал департамент секретариата ООН

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Планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) была в последний момент сорвана департаментом безопасности секретариата ООН, заявили в МИД России.
МИД России: поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвал департамент секретариата ООН
  • РИА Новости

«3 июня российской стороной и руководством секретариата МАГАТЭ был полностью согласован маршрут и график движения международной миссии агентства на Запорожскую АЭС... Однако в последний момент «красный свет» был включён департаментом безопасности секретариата ООН. Поездка была сорвана», — заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что этой ситуацией воспользовались киевский власти для усиления своих провокаций и обстрелов атомной станции.

Россия готова оказать максимально возможное содействие в организации доступа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заключили в МИД.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, атакуя Запорожскую АЭС, украинские боевики подвергают опасности население всей Европы.

Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.

По данным министерства, на Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ 7 августа произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции.

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