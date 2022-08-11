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Власти Запорожской области сообщили, что в регионе собрали более 1 млн тонн зерновых

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Аграрии в Запорожской области собрали более 1 млн т зерновых, сообщили в военно-гражданской администрации региона.

«Собрано 1 069 766 тонн, урожайность — 29 центнеров с гектара», — приводит сообщение ТАСС.

В настоящий момент убрано 90% зерновых культур, параллельно начинается подготовка к следующей посевной кампании.

31 июля украинская армия нанесла удар по речному терминалу в Запорожской области, были повреждены силосы для хранения зерна.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинские военные и боевики, используя вертолёты и артиллерию, целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

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