Аграрии в Запорожской области собрали более 1 млн т зерновых, сообщили в военно-гражданской администрации региона.

«Собрано 1 069 766 тонн, урожайность — 29 центнеров с гектара», — приводит сообщение ТАСС.

В настоящий момент убрано 90% зерновых культур, параллельно начинается подготовка к следующей посевной кампании.

31 июля украинская армия нанесла удар по речному терминалу в Запорожской области, были повреждены силосы для хранения зерна.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинские военные и боевики, используя вертолёты и артиллерию, целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.