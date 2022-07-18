ВСУ поджигают военной техникой зерновые поля в Запорожской и Херсонской областях

Короткая ссылка
Украинские военные и боевики, используя вертолёты и артиллерию, целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
ВСУ поджигают военной техникой зерновые поля в Запорожской и Херсонской областях
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолётов и артиллерии», — сказал Мизинцев.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ с помощью вертолёта начали поджигать поля с пшеницей на границе с регионом.

Также стало известно, что украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить