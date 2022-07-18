ВСУ поджигают военной техникой зерновые поля в Запорожской и Херсонской областях

Украинские военные и боевики, используя вертолёты и артиллерию, целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолётов и артиллерии», — сказал Мизинцев.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ с помощью вертолёта начали поджигать поля с пшеницей на границе с регионом.

Также стало известно, что украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна.