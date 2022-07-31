В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по речному терминалу приёма зерна

Украинская армия нанесла удар по речному терминалу в Запорожской области, там повреждены силосы для хранения зерна, сообщили в пресс-службе администрации города Энергодара.

«Артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по речному терминалу приёма зерновых и масличных культур сельхозпредприятия «Нибулон», расположенного в городе Каменка-Днепровская», — приводит заявление РИА Новости.

Как уточняется, терминал атаковали около 04:00 в воскресенье.

«В результате акта агрессии повреждения получили силосы хранения зерна с хранящимся на них зерном кукурузы и ячменя. Информация о нанесённом украинскими карателями ущербе уточняется», — подчеркнули в администрации.

Там добавили, что терминал является социально значимым объектом региона: в него свозилось зерно фермерских хозяйств, остановка деятельности терминала может спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе.

Как ранее сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинские военные и боевики, используя вертолёты и артиллерию, целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.