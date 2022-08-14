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Постпред России в Вене Ульянов заявил о намеренном искажении FT его слов о МАГАТЭ на ЗАЭС

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что британская газета Financial Times намеренно исказила его слова о возможности поездки гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС)

Ранее FT выпустила статью под названием «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию», в которой утверждалось, что визит Гросси якобы не может состояться раньше конца августа.

«На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение», — написал Ульянов в Telegram.

Также российский постпред сообщил, что департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений причин срыва визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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