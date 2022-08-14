Ульянов: Секретариат ООН не смог объяснить срыв визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Департамент безопасности Секретариата ООН не смог дать внятных объяснений причин срыва визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что МАГАТЭ запрашивало содействия от ООН в организации миссии на объект, однако всемирная организация стоит несколько в стороне от этого вопроса.

По словам Ульянова, роль ООН сводилась к тому, что департамент безопасности должен был «дать зелёный свет» на поездку, а всё остальное было прерогативой МАГАТЭ.

«Мы с агентством очень плотно работали в мае — июне и подготовили визит. В последний момент Секретариат ООН его заблокировал без внятного объяснения причин», — заявил дипломат в интервью ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Генсека ООН по Запорожской АЭС «вызывает вопросы».

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов со стороны ВСУ ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.