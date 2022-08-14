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Ульянов: Секретариат ООН не смог объяснить срыв визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Департамент безопасности Секретариата ООН не смог дать внятных объяснений причин срыва визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что МАГАТЭ запрашивало содействия от ООН в организации миссии на объект, однако всемирная организация стоит несколько в стороне от этого вопроса.

По словам Ульянова, роль ООН сводилась к тому, что департамент безопасности должен был «дать зелёный свет» на поездку, а всё остальное было прерогативой МАГАТЭ.

«Мы с агентством очень плотно работали в мае — июне и подготовили визит. В последний момент Секретариат ООН его заблокировал без внятного объяснения причин», — заявил дипломат в интервью ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Генсека ООН по Запорожской АЭС «вызывает вопросы».

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов со стороны ВСУ ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

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