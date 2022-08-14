В Запорожской области сообщили о штатной работе АЭС после обстрела со стороны Украины

Запорожская АЭС работает в штатном режиме после очередного обстрела со стороны ВСУ, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, российские средства ПВО в очередной раз прикрыли атомную электростанцию от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты.

Ранее в Запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности для участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект.