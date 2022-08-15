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В Запорожской области сообщили об обстрелах украинскими военными района ЗАЭС

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Украинские войска обстреливают город Энергодар, зафиксированы попадания в районе Запорожской АЭС. Об этом заявили в военно-гражданской администрации Энергодара.
В Запорожской области сообщили об обстрелах украинскими военными района ЗАЭС
  • © AP Photo

«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодара», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что украинские военные более часа ведут артиллерийские обстрелы.

«В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», — добавили в администрации.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить режим тишины вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ Запорожской АЭС.

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