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В Запорожской области зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что зачистка от украинских военных трёх населённых пунктов, расположенных на правом берегу Днепра, является гарантией безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).
В Запорожской области зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN\

«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трёх населённых пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио «КП».

Рогов добавил, что именно из этих пунктов ведётся стрельба по ЗАЭС.

Ранее в запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности для участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект. 

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