В Запорожской области зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что зачистка от украинских военных трёх населённых пунктов, расположенных на правом берегу Днепра, является гарантией безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трёх населённых пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио «КП».

Рогов добавил, что именно из этих пунктов ведётся стрельба по ЗАЭС.

Ранее в запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности для участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект.