В Запорожской области зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС
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«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трёх населённых пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио «КП».
Рогов добавил, что именно из этих пунктов ведётся стрельба по ЗАЭС.
Ранее в запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности для участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект.