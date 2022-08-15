В Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ Запорожской АЭС режим тишины.

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС», — заявил он РИА Новости.

По словам Рогова, это могло бы отрезвить украинских националистов, которые своими действиями повергают весь мир риску возникновения ядерной катастрофы.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ввести вокруг ЗАЭС периметр безопасности.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал призыв Генсека ООН Антониу Гутерреша к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС.