Генсек ООН призвал установить периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека.

«Я призываю вооружённые силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей её объекты и окрестности», — указал он.

Вместе с этим Гутерриш заявил о необходимости соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.

Российские средства ПВО предотвратили очередную атаку украинских вооружённых формирований на Запорожскую АЭС. Как сообщили власти региона, в ночь на 11 августа ВСУ пытались обстрелять территорию ЗАЭС и Энергодара из РСЗО, тяжёлой артиллерии, а также при помощи ударных беспилотников.