Боррель поддержал призыв к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС
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«Сооружение в Запорожье не должно использоваться в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации зоны, начиная от полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ совершить визит», — написал он в Twitter.
Российские средства ПВО предотвратили очередную атаку украинских вооружённых формирований на Запорожскую АЭС.
Как сообщили в военно-гражданской администрации региона, в ночь на 11 августа ВСУ пытались обстрелять территорию ЗАЭС и Энергодара из РСЗО, тяжёлой артиллерии, а также при помощи ударных беспилотников.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об угрозе остановки реактора Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.
Позднее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ввести вокруг ЗАЭС периметр безопасности.