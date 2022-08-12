Боррель поддержал призыв к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал призыв Генсека ООН Антониу Гутерреша к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС.

«Сооружение в Запорожье не должно использоваться в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации зоны, начиная от полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ совершить визит», — написал он в Twitter.

Российские средства ПВО предотвратили очередную атаку украинских вооружённых формирований на Запорожскую АЭС.

Как сообщили в военно-гражданской администрации региона, в ночь на 11 августа ВСУ пытались обстрелять территорию ЗАЭС и Энергодара из РСЗО, тяжёлой артиллерии, а также при помощи ударных беспилотников.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об угрозе остановки реактора Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

Позднее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ввести вокруг ЗАЭС периметр безопасности.