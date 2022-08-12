В Запорожской области заявили об угрозе остановки реактора АЭС из-за обстрелов ВСУ
- © AP Photo
«Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинская армия намерено наносит удары по ЛЭП, и в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдёт их аварийная остановка, атомная станция не сможет вырабатывать электричество.
«Остановить реактор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объёмах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», — подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов заявил, что причастные к обстрелу Запорожской АЭС уже установлены.