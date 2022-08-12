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В Запорожской области заявили об угрозе остановки реактора АЭС из-за обстрелов ВСУ

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала заявил об угрозе остановки реактора Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.
В Запорожской области заявили об угрозе остановки реактора АЭС из-за обстрелов ВСУ
  • © AP Photo

«Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинская армия намерено наносит удары по ЛЭП, и в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдёт их аварийная остановка, атомная станция не сможет вырабатывать электричество.

«Остановить реактор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объёмах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов заявил, что причастные к обстрелу Запорожской АЭС уже установлены.

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