В Запорожской области заявили об угрозе остановки реактора АЭС из-за обстрелов ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала заявил об угрозе остановки реактора Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

«Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинская армия намерено наносит удары по ЛЭП, и в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдёт их аварийная остановка, атомная станция не сможет вырабатывать электричество.

«Остановить реактор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объёмах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов заявил, что причастные к обстрелу Запорожской АЭС уже установлены.