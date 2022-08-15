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ВСУ за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС

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Вооружённые силы Украины за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции.
ВСУ за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС
  • © AP Photo

Об этом в своём Telegram-канале заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам города — нанесено около 25 ударов тяжёлой артиллерии из орудий 777», — проинформировал он.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне.

Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

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