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МИД: Россия решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
МИД: Россия решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
  • globallookpress.com

Соответствующий комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД настоятельно призывали США и ЕС оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС, а также незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы они прекратили обстрелы станции и территорий возле неё.

«Дальнейшее попустительство со стороны западных кураторов Украины просто преступно, в том числе по отношению к их собственным гражданам», — заявили в министерстве.

Захарова подчеркнула, что штампуемые ЕС ради мнимых политических очков «заявления «не по адресу» в Киеве воспринимают как отмашку на создание препятствий для миссии МАГАТЭ. 

В МИД отметили, что Москва «решительно осуждает попытки воспрепятствовать этой миссии».

«В тесном взаимодействии с агентством и его руководством будем делать всё необходимое, чтобы специалисты МАГАТЭ оказались на станции и дали правдивую оценку разрушительным действиям украинской стороны», — заявили в министерстве.

Ранее Захарова заявила, что западное сообщество делает всё возможное, чтобы не допустить экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. 

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