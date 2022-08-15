МИД: Россия решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Соответствующий комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД настоятельно призывали США и ЕС оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС, а также незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы они прекратили обстрелы станции и территорий возле неё.

«Дальнейшее попустительство со стороны западных кураторов Украины просто преступно, в том числе по отношению к их собственным гражданам», — заявили в министерстве.

Захарова подчеркнула, что штампуемые ЕС ради мнимых политических очков «заявления «не по адресу» в Киеве воспринимают как отмашку на создание препятствий для миссии МАГАТЭ.

В МИД отметили, что Москва «решительно осуждает попытки воспрепятствовать этой миссии».

«В тесном взаимодействии с агентством и его руководством будем делать всё необходимое, чтобы специалисты МАГАТЭ оказались на станции и дали правдивую оценку разрушительным действиям украинской стороны», — заявили в министерстве.

Ранее Захарова заявила, что западное сообщество делает всё возможное, чтобы не допустить экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.