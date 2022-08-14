Захарова: западное сообщество пытается не допустить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Западное сообщество делает всё возможное, чтобы не допустить экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

По словам Захаровой, российская сторона всячески способствует посещению представителей МАГАТЭ Запорожской АЭС.

«И они-то этого хотят, и МАГАТЭ как структура готова это сделать уже давно, но всё вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом делают всё, чтобы этого не допустить», — приводит её слова ТАСС.

Ранее в запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект.