Захарова: западное сообщество пытается не допустить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
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По словам Захаровой, российская сторона всячески способствует посещению представителей МАГАТЭ Запорожской АЭС.
«И они-то этого хотят, и МАГАТЭ как структура готова это сделать уже давно, но всё вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом делают всё, чтобы этого не допустить», — приводит её слова ТАСС.
Ранее в запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект.