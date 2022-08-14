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Захарова: западное сообщество пытается не допустить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

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Западное сообщество делает всё возможное, чтобы не допустить экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
Захарова: западное сообщество пытается не допустить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

По словам Захаровой, российская сторона всячески способствует посещению представителей МАГАТЭ Запорожской АЭС.

«И они-то этого хотят, и МАГАТЭ как структура готова это сделать уже давно, но всё вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом делают всё, чтобы этого не допустить», — приводит её слова ТАСС.

Ранее в запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект.

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