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Шойгу провёл переговоры с Генсеком ООН Гутеррешем по безопасности работы Запорожской АЭС

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых стороны обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Шойгу провёл переговоры с Генсеком ООН Гутеррешем по безопасности работы Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ Запорожской АЭС режим тишины.

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