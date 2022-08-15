Шойгу провёл переговоры с Генсеком ООН Гутеррешем по безопасности работы Запорожской АЭС

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых стороны обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ