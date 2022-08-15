Шойгу провёл переговоры с Генсеком ООН Гутеррешем по безопасности работы Запорожской АЭС
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ Запорожской АЭС режим тишины.