Постпред России при МАГАТЭ назвал ангажированным заявление 40 стран по Запорожской АЭС

Постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов назвал ангажированным заявление 40 стран по Запорожской АЭС.

«Поразительно, но в совместном заявлении, которое, как следует из заголовка, посвящено ситуации на Запорожской АЭС, в этом заявлении не сказано ни слова о том, что эта станция подвергается систематическим обстрелам. Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом, пусть даже в нейтральном ключе, — этого нет», — цитирует Ульянова РИА Новости.

Ранее Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на Запорожскую АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.

Также постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с RT назвал неадекватной реакцию ЕС на обстрелы Киевом Запорожской атомной электростанции.