Чижов назвал неадекватной реакцию ЕС на обстрелы Киевом Запорожской АЭС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с RT назвал неадекватной реакцию ЕС на обстрелы Киевом Запорожской атомной электростанции.

Он ответил на вопрос, с чем связана замедленная реакция ЕС на обстрелы Запорожской АЭС.

«Мне немного странно слышать, что реакция Евросоюза была замедленной. Да ничего не замедленной она была. Другое дело, что она была неадекватной», — сказал Чижов.

Он привёл заявление профильного еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон от 8 августа, в котором она «обратила внимание на обстрел территории Запорожской АЭС и близлежащей территории».

«И всё это списала на «безответственное поведение» российских вооружённых сил. Ну дальше тут, как говорится, ехать некуда», — сказал дипломат.

Чижов заявил, что проблема обстрелов станции не может не вызывать серьёзной озабоченности по всему миру.

Также он отметил, что Москва ожидает, что МАГАТЭ направит свою оценочную миссию на Запорожскую АЭС.

«Именно это даст возможность получить объективную картину и понять, какова реальная ситуация там, кто виноват в том, что происходит, и что необходимо для того, чтобы ситуация нормализовалась», — сказал он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об угрозе остановки реактора Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.