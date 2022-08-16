Шойгу: операции ВСУ планируются в Вашингтоне и Лондоне

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что операции Вооружённых сил Украины планируются на самом деле в Вашингтоне и Лондоне.

«Операции Вооружённых сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», — цитирует его ТАСС.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что приказы атаковать Запорожскую АЭС отдают украинским военным в Великобритании и США.