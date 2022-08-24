Шойгу назвал сознательным замедление темпов наступления в рамках СВО на Украине
Об этом он сказал в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС.
Он отметил, что российские войска в ходе спецоперации строго соблюдают нормы гуманитарного права.
По его словам, делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.
«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идём на это сознательно», — сказал Шойгу.
Также Шойгу сообщил, что российская спецоперация на Украине идёт по намеченному плану. По его словам, все задачи будут выполнены.