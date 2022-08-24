«Придётся прятаться от российских ударов»: как Киев пытается получить западные средства ПВО и ПРО

Этой осенью украинское руководство рассчитывает получить западные средства противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнёрства Андрей Сибига. Как сообщал ранее Пентагон, в октябре-ноябре ВСУ должны быть переданы американо-норвежские зенитные комплексы NASAMS. Кроме того, Киев надеется поставить на боевое дежурство системы Patriot и «Железный купол». По мнению экспертов, Запад может передать режиму Зеленского некоторое количество ЗРК, однако украинская армия вряд ли будет способна сохранить их в боеспособном состоянии и уберечь от ударов ВС РФ.

Замглавы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнёрства Андрей Сибига сообщил, что осенью ВСУ должны получить западные системы ПВО и ПРО. Такое заявление чиновник сделал в интервью «РБК-Украина».

«Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнёров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал Сибига.

По его словам, в вопросе поставок комплексов ПВО и ПРО киевские власти «достаточно оптимистичны», видят «чёткие перспективы» и «временные рамки». Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Сибига добавил, что передача иностранных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) украинским войскам запланирована на осень текущего года.

Замглавы офиса президента Украины не уточнил наименования средств ПВО, которые должны получить ВСУ. Однако на сегодняшний день известно, что в ближайшие недели Киев должен получить комплексы IRIS-T. В частности, об этом 25 августа рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Пакет поддержки»

Напомним, что с самого начала спецоперации Киев требует масштабных поставок средств противовоздушной обороны, в том числе образцов, способных перехватывать цели на дальних расстояниях.

Однако Запад ограничился поставками средств ПВО ближнего радиуса действия. В частности, ВСУ получили от Соединённых Штатов переносные ЗРК Stinger. Как сообщали ранее в Пентагоне, в общей сложности украинской армии было поставлено более 1,4 тыс. единиц этого оружия.

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В прошлом месяце в обращении к гражданам и военнослужащим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины «ни на день не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО».

«И у нас есть определённые договорённости по этому поводу, есть определённые успехи, которые позволяют уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, вопрос поставок необходимых средств противовоздушной обороны зависит «от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах».

Зеленский напомнил, что тема ПВО была ключевой в выступлении его супруги Елены перед конгрессом США 20 июля. В своей речи первая леди Украины заявила, что ВС РФ применили 3 тыс. крылатых ракет и попросила Вашингтон передать украинским военным необходимые им средства ПВО.

Также вопрос обеспечения «мощной противовоздушной обороны» Украины поднимался в ходе переговоров украинского руководства с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Законодатели Соединённых Штатов от Республиканской и Демократических партий приезжали в Киев в начале июля.

Груз иностранной военной помощи для ВСУ

© Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Мы обращаемся к вам прежде всего, чтобы конгресс поддержал Украину в вопросе поставок систем современной противовоздушной обороны. Мы должны обеспечить такой уровень безопасности неба, чтобы наши люди не боялись жить в Украине», — сказал Зеленский в ходе переговоров с сенаторами.

За день до визита Грэма и Блюменталя украинский президент сообщил, что Киев подготовил и передал перечень необходимого вооружения и систем ПВО своим иностранным партнёрам.

В обращении к гражданам в ночь на 1 июля Зеленский заявил, что новый пакет помощи США включает американо-норвежские зенитные комплексы NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System). При этом президент Украины не уточнил количество передаваемых ЗРК и не назвал сроков их поставки.

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«Я особенно благодарен Соединённым Штатам Америки и лично Байдену за объявленный сегодня новый пакет поддержки для Украины, который содержит очень мощные системы NASAMS. Зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону», — сказал Зеленский.

NASAMS представляет собой средство ПВО средней дальности, которое предназначено для перехвата БПЛА, самолётов и крылатых ракет. На данный момент ЗРК эксплуатируется ВС 12 стран мира.

NASAMS является совместным продуктом норвежской Kongsberg и американской Raytheon. Разработка этого ЗРК стартовала в 1989 году и была завершена в 1993-м. Комплекс постоянно модернизировался. Так, в октябре прошлого года компания Raytheon сообщила о создании нового радара под названием GhostEye MR.

Дальность поражения из NASAMS — 2,5—25 км, предельная высота перехвата — 16 км, время реакции — 10 секунд, период перевода из походного положения в боевое — 15 минут, максимальная скорость поражаемой цели — 1000 м/с.

Как рассказали журналистам на прошлой неделе в Пентагоне, Соединённые Штаты должны передать украинской армии NASAMS в октябре-ноябре текущего года. В Минобороны США отметили, что они будут специально изготовлены для нужд ВСУ. Количество этих систем не было названо, но ранее в ведомстве сообщали о намерении передать Киеву две единицы ЗРК.

В конце июня незадолго до объявления Зеленского о передаче ВСУ NASAMS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам о «финализации» пакета военной помощи, включающего «продвинутые средства ПВО». По словам чиновника Белого дома, речь идёт о поставках ЗРК средней и большой дальности.

Пусковая установка NASAMS

© Raytheon Missiles and Defense

Из других систем ПВО Киев рассчитывает получить от американских властей дальнобойную систему Patriot. Импорта данного оружия украинское руководство безуспешно добивалось ещё до спецоперации. После её начала Вашингтон проигнорировал просьбу Киева, но при этом разрешил поставки Patriot своим европейским союзникам.

В беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин выразил сомнение в том, что Соединённые Штаты поменяют свою точку зрения и придут к выводу о необходимости передать Patriot украинским войскам.

«Я не думаю, что Штаты будут так рисковать. Одна из причин — слишком высокая вероятность имиджевых потерь. Американцы не могут не понимать, что если Patriot не справится с возложенными на него задачами на Украине или будет уничтожен ВС РФ, то это, пожалуй, будет его худшей антирекламой», — говорит Литовкин.

Трудности эксплуатации

Ранее в контексте темы противовоздушной обороны украинские власти напомнили о другой просьбе, которая также была озвучена до СВО. В частности, киевский режим вновь призвал поставить систему ПРО «Железный купол» (Iron Dome), которая является совместной разработкой Raytheon и израильской Rafael.

Соответствующее заявление в июне сделал украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук. Дипломат подчеркнул, что Киев готов даже приобрести эту систему.

«Я хочу, чтобы власти Израиля вышли из своей зоны комфорта и вернулись к реальности. Нам нужна помощь Израиля... Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нужен «Железный купол», — сказал Корнийчук.

Между тем, как отметил Виктор Литовкин, «Железный купол» в недостаточной мере соответствует задачам, которые стоят сейчас перед украинской системой ПВО.

«Железный купол» приспособлен прежде всего под перехват неуправляемых, кустарно изготовленных ракет, которые периодически запускают палестинские формирования. При этом в ходе спецоперации российские ВС массово применяют иные типы вооружения — снаряды ствольной артиллерии, РСЗО и высокоточное ракетное оружие», — пояснил Литовкин.

По мнению эксперта, с большой вероятностью практически все новые ЗРК, которые западные страны поставят ВСУ, будут либо ликвидированы ВС РФ, либо выйдут из строя в процессе эксплуатации.

«Средства ПВО, которые стремится заполучить Киев, причём в большом количестве, требуют бережной эксплуатации, а она в свою очередь невозможна без длительного многомесячного обучения всем тонкостям управления и обслуживания. Если Запад не сможет этого обеспечить, то любые дорогостоящие ЗРК на службе у ВСУ могут оказаться небоеспособными», — подчеркнул Литовкин.

Аналогичного взгляда придерживается эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. В беседе с RT он обратил внимание на важность своевременных поставок запчастей и боеприпасов для обеспечения боевого дежурства ЗРК.

Уничтоженный в ходе спецоперации украинский ЗРК

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Мне сложно представить, как Киев в принципе собирается встраивать западные ЗРК в свою систему ПВО. К тому же совершенно очевидно, если их должным образом не прикрыть и не замаскировать, то по ним будут нанесены удары нашей армии», — отметил Костикин.

По словам эксперта, за время спецоперации ВС РФ хорошо научились фиксировать вражеские зенитные комплексы и радиолокационные станции.

«Киев напрасно рассчитывает, что поставка западных средств ПВО решит все их проблемы. Конечно, какая-то их часть может встать в строй и создать некоторые трудности. Но, скорее всего, украинским расчётам западных ЗРК в итоге придётся прятаться от российских ударов. В этом и будет заключаться их основная работа», — резюмировал Костикин.