NBC: Соединённые Штаты направили Украине сотни ПЗРК Stinger

США за неделю направили Украине сотни переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей американского конгресса.

Как пишет ТАСС, свыше 200 из них были поставлены в понедельник, 28 февраля.

Уточняется, что поставки вооружений происходят в рамках нового пакета военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов объёмом до $350 млн.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен сообщили парламенту, что Нидерланды намерены как можно скорее направить Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

До этого глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила из Литвы ПЗРК Stinger и прочее военное снаряжение в качестве военной помощи от Литвы.