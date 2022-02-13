Глава Минобороны Украины сообщил о получении ПЗРК Stinger из Литвы

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Украина получила из Литвы ПЗРК Stinger и прочее военное снаряжение в качестве военной помощи от Литвы, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Глава Минобороны Украины сообщил о получении ПЗРК Stinger из Литвы
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«12-13 февраля на Украину прибыла военная помощь от Литвы... ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение. Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской республики Арвидасу Анушаускасу за помощь!» — написал Резников в Facebook.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, за последнее время государство приняло от партнёров 25 самолётов с военной помощью.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль оценил поставки на Украину в сумму около $1,5 млрд.

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