Глава Минобороны Украины сообщил о получении ПЗРК Stinger из Литвы
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«12-13 февраля на Украину прибыла военная помощь от Литвы... ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение. Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской республики Арвидасу Анушаускасу за помощь!» — написал Резников в Facebook.
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