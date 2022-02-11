Секретарь СНБО Украины: Киев принял 25 самолётов с помощью от партнёров
- AP
«Сейчас в нашу страну почти каждый день поступает помощь от наших партнёров, идёт помощь очень мощная. На сегодняшний день мы уже приняли 25 самолётов с такой помощью», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии очередного самолёта с военной помощью от США, на борту которого было 90 тонн боеприпасов.
По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, страны-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.